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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم عمرها 107 سنوات تسعد ابنتها الثمانينية بهذه الطريقة| شاهد

سيدة عجوز
سيدة عجوز

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى تقريرا باسم "أم عمرها 107 سنوات تسعد ابنتها الثمانينية بهذه الطريقة".

وفى مدة لا تتجاوز ثانية واحدة، مع المصور الصيني يانج لخصت الكثير من قصص الحب والعطاء بين أم وابنتها رغم أنهما عجوزتين.

  يانج تمكن من تصوير لحظة سعادة وابتسامة لابنة تبلغ من العمر 84 سنة، بعدما أعطتها والدتها البالغة من العمر 107 سنوات قطعة من الحلوى.

وبحسب الفيديو الذي نشرته صحيفة ذا صن البريطانية تظهر الأم وهي تخرج من جيبها قطعة من الحلوى قد حصلت عليها في أحد الأفراح وتسلمها لابنتها لتأتي اللحظة الحماسية بعد أن تدرك الابنة أنها حلوى فتبتسم وكأن الكون لا يسعها من السعادة.

يذكر أن مصور الفيديو يانج - هو جار الجدات - وقام بتصوير الفيديو في نوفمبر الماضي في مقاطعة خنان الصينية وتفاعل معه الكثيرون على وسائل التواصل ليظهر مرة أخرى ويلاقي نفس ردود الفعل.

أم عمرها 107 البريطانية المصور الصيني يانج ذا صن البريطانية وسائل التواصل

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