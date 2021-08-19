استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: اللقاحات الموجودة حاليا فعالة ضد متحور دلتا

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن ، إن هناك ارتفاعا تدريجيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا والكثير من دول العالم .

وأضاف حاتم سلميان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" نتوقع زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا على مستوى العالم، ولكن هناك تأثير وفعالية للقاحات لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات ".



وتابع حاتم سليمان :" من أهم إنجازات مواجهة كورونا توافر عدد من اللقاحات الفعالة لمواجهة فيروس كورونا ، وأعداد الحالات الحرجة في كافة مستشفيات بريطانيا انخفضت بشكل كبير بالمقارنة بالموجات السابقة ".

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وأكمل حاتم سليمان :" الإصابات الحالية بفيروس كورونا في بريطانيا تحدث في الفئات التي لم تتلقى لقاح كورونا خاصة فئة الشباب ".

ولفت حاتم سليمان :" نتوقع حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا ومن الوارد أن نشهد تحورات أخرى من فيروس كورونا لأنه لا يوجد توزيع عادل للقاحات كورونا حول العالم ".



وتابع حاتم سليمان :" مازال تأثير فيروس كورونا على الأطفال منخفض، ولا يوجد دليل علمي على مدة فعالية اللقاحات"، مضيفا:" اللقاحات المتواجدة حاليا في العالم مازالت فعالة ضد متحور دلتا الذي يعتبر اخطر التحورات المتعارف عليها ".