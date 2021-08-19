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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة توضح كفاءة لقاحات كورونا ضد متحور دلتا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

يعد متغير دلتا الآن مسؤولاً عن أكثر من 82 بالمائة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ، وكانت هناك زيادة في حالات الاستشفاء.
 

وجدت الدراسة أيضًا أن لقاح Pfizer-BioNTech كان فعالًا بنسبة 88 في المائة ضد متغير دلتا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

وتشير البيانات حتى الآن إلى معدلات فعالية تزيد عن 67 بالمائة للقاح J&J ، و 72 إلى 95 بالمائة للقاح Moderna ، و 42 إلى 96 بالمائة للقاح Pfizer-BioNTech.

وعلى الرغم من أن اللقاحات توفر نطاقات مختلفة من الحماية ، يقول الخبراء إن الحصول على التطعيم الكامل أمر بالغ الأهمية.

 

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كما تتعامل الولايات المتحدة الآن مع نوع دلتا من فيروس كورونا ، وهو متغير شديد العدوى تم تحديده لأول مرة في الهند في ديسمبر.

كما هو الحال مع المتغيرات السابقة ، انتشر متغير دلتا إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ، على وجه الخصوص ، المملكة المتحدة ، حيث أصبح مسؤولاً الآن عن حوالي 99 بالمائة من الحالات الجديدة.

أعلنت الولايات المتحدة لأول مرة أنها لديها حالة مؤكدة لـ COVID-19 مع متغير دلتا في مارس من هذا العام، ترتفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بسرعة مرة أخرى في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​عدد حالات COVID-19 اليومية أكثر من 113000 ، وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

كما إن سلامة وفعالية اللقاحات الحالية واضحة للغاية، وتعمل هذه اللقاحات الثلاثة على منع المرض وانتشاره ، وثبت أن جميع اللقاحات الثلاثة فعالة بدرجات متفاوتة ضد البديل الأصلي لفيروس كورونا ، SARS-CoV-2 ، الذي يسبب COVID-19.

ومع ذلك ، منذ ظهور متغير دلتا ، يحاول العلماء تحديد ما إذا كانت هذه اللقاحات فعالة ضده.

وفقًا لتحليل أجرته Public Health England ، بدت جرعتان من لقاح Pfizer-BioNTech فعالتان بنسبة 88 بالمائة تقريبًا ضد الأمراض التي تظهر عليها الأعراض و 96 بالمائة فعاليتان ضد الاستشفاء باستخدام متغير دلتا.

واقترحت نفس الدراسة أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 80 في المائة تقريبًا ضد منع العدوى من متغير دلتا

ووجدت الدراسة أن اللقاحات كان لها تأثير وقائي ضد العدوى بدلتا وأن حالات المستشفيات كانت أكثر اعتدالًا.

شاركت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أيضًا بيانات واقعية في مايو عززت أهمية الحصول على جرعة ثانية من لقاح COVID-19، اقترح التحليل أن جرعة واحدة من لقاح Pfizer-BioNTech توفر فقط حوالي 33 في المائة من الحماية ضد الأعراض المرضية.

المصدر healthline

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