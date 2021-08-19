التنمية الحضارية: حصر مشكلات مدن دمياط تمهيدا لـ تطويرها معماريا

قام فريق من صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي بمدينتي دمياط وكفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك في إطار مشروع تحديد معايير مناطق التطوير العمراني بمحافظة دمياط، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.

وحصر فريق صندوق التنمية الحضرية المشكلات والمقومات باستخدام التابلت ونظم المعلومات الجغرافية لاستكمال وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمراني والخدمات والبنية الأساسية ودراسة علاقتها بالمدينتين.

يأتي ذلك تمهيدا لإعداد تقرير المؤشرات والفرص والتحديات بمدن محافظة دمياط، واستكمالا لما تم بالمرحلة الأولى التي تمت بمدينتي رأس البر وعزبة البرج جاري استكمال المرحلة الثانية بمدينتي دمياط وكفر سعد.