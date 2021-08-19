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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الحضارية: حصر مشكلات مدن دمياط تمهيدا لـ تطويرها معماريا

صدى البلد

قام فريق من صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بأعمال الحصر العمراني والاجتماعي بمدينتي دمياط وكفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك في إطار مشروع تحديد معايير مناطق التطوير العمراني بمحافظة دمياط، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية.

 

وحصر فريق صندوق التنمية الحضرية المشكلات والمقومات باستخدام التابلت ونظم المعلومات الجغرافية لاستكمال وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمراني والخدمات والبنية الأساسية ودراسة علاقتها بالمدينتين.

 

يأتي ذلك تمهيدا لإعداد تقرير المؤشرات والفرص والتحديات بمدن محافظة دمياط، واستكمالا لما تم بالمرحلة الأولى التي تمت بمدينتي رأس البر وعزبة البرج جاري استكمال المرحلة الثانية بمدينتي دمياط وكفر سعد.

التنمية الحضرية التنمية الحضرية دمياط راس البر محافظة دمياط

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