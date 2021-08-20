المدير الفني للمقاصة يهاجم ماجد سامي عقب تصريحاته المسيئة





أكد محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة أن المباريات المتبقية للفريق الفيومي بمثابة مباريات ودية و إعداد للموسم الجديد .

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

إتفقت مع مجلس إدارة النادي برئاسة النائب أحمد هويدي على تجربة بعض العناصر الشابة و البدلاء في المباريات المتبقية ، لتحديد الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم ، كما أن الفريق حسم بقاءه بالممتاز بنسبة كبيرة ، ولذلك أعمل على التدوير بين اللاعبين في مختلف المراكز ، وهذا الأمر خاص بمجلس إدارة النادي والجهاز الفني فقط ، ولا أعلم سبب هجوم مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي على مصر للمقاصة واتهامه لنا بالتهاون ، هذا الكلام عار تماماً من الصحة ، و أطالبه بالتركيز في فريقه فقط دون توجيه الإتهامات للآخرين .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.