بحوث العيون: انتهاء 90% من إحلال وتطوير المعامل البحثية بالمعهد

قال الدكتور مصطفى صلاح مدير معهد بحوث أمراض العيون، إنه تم الانتهاء من 90% من عملية إحلال وتطوير المعامل البحثية بالمعهد، إلى جانب معمل "بيت الحيوان" وتعيين أطباء متخصصين لتشغيله، وجاري حاليا إنشاء عيادات تخصصية وجناح للعمليات.



وأشار صلاح، في التقرير الذي قدمه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أنشطة المعهد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلى أنه تم تقديم 20 محاضرة عبر تطبيق zoom في تخصصات العيون المختلفة، وشارك فيها 400 طبيب من داخل وخارج المعهد.



وأضاف أنه تم إلقاء 9 محاضرات عن أساسيات البحث العلمي وخطوات النشر العلمي والإحصاء الطبي، وشارك فيها نحو 65 من شباب الباحثين.



وأوضح أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة عقد 6 دورات تدريبية بالمعهد لأعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي، و7 دورات تدريبية بالمعهد للباحثين بالمعهد بالتعاون مع الدكتورة عزة صالح مؤسس الشبكة المصرية لأخلاقيات البحث العلمي (ENREC)، بالإضافة إلى عقد 8 دورات تدريبية لجهاز السلامة والصحة المهنية.



ولفت إلى أن مكتب التايكو بمعهد بحوث أمراض العيون TICO-RIO، سيعقد ورشتي عمل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بعنوان (التعريف بالجهات المانحة وكيفية كتابة مقترح بحثي)، و(مُقرر أكاديمي للتسويق) من خلال Webinar عن طريق تطبيق Zoom.



واستعرض المشروعات البحثية الجارية بالمعهد، وهي مشروع (التعدد الجيني كعامل ذو مخاطر للقرنية المخروطية بين المصريين)، ومشروع استخدام طرق حديثة لمكافحة العمى الناتج عن عتمات القرنية باستخدام الخلايا الجذعية في مصر، ومشروع (تشخيص وعلاج حساسية الملتحمة وأنواع الحساسية المُرتبطة بها).



كما عرض مشروع (مكافحة العمى الناتج عن عتامة القرنية باستخدام الخلايا الجذعية ونقص الخلايا الجذعية اللمية أو فشلها في مصر)، ومشروع (الارتباطات بين المتغيرات الجينية والتنميط الجيني التنميط الظاهري في الجلوكوما الابتدائية مغلقة الزاوية)، ومشروع (نُبذة عن الاعتلال الشبكي للأطفال حديثي الولادة.



وقال إنه من المقرر افتتاح نادي ريادة الأعمال بالمعهد، يوم 29 أغسطس الحالي وإلقاء محاضرة عن الدور الذي يقوم به النادي في المجال البحثي للمعهد والشركات الناشئة، وذلك في إطار الدعم الذي تُقدمه أكاديمية البحث العلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتعاون المُثمر والبناء في مجال دعم الابتكار ونقل تسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال.



ومعهد بحوث أمراض العيون يهدف إلى مكافحة أمراض العيون وكذلك تقديم خدمة طبية على مستوى مُتقدم، يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون بما يحقق خدمة المجتمع، كما يضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية ومعامل بحثية مُجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات بهما 8 غرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العيون المختلفة.



ويستقبل المعهد مرضى العيون بجميع التخصصات، حيث يتم إجراء الجراحات اللازمة لهم، كما يحتوي على عيادات خدمات إكلينيكية في مجالات (القلب – الباطنة – الأسنان – أنف وأذن)، ومعامل التحاليل (الطفيليات - المايكروبيولوجي - الباثولوجيا الإكلينيكية - الكيمياء الحيوية – الهستولوجي - الطبيعة الحيوية - فسيولوجيا البصريات)، وكذلك يحتوي على وحدة فارماكولوجي العيون.