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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسؤول الميداني لحياة كريمة: الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى عازمون على الإنجاز

صدى البلد

قال أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لـ مشروع حياة كريمة، أن المرحلة الأولى تضم 11 محافظة، لخدمة 3 مليون مواطن وتم الانتهاء منها.

وأضاف عبد الحكيم خلال مداخلة مع برنامج “مشروعات مصر”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم حنان موج، مشروع حياة كريمة يتشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، لإنجاز المشروع حسب الوقت الزمني المخطط له.

وتابع أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، الان جارى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريم، فى عددا من المحافظات، لافتا إلى أن المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها طبقا لاحتياج كل قرية أو مركز.

وأوضح أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، يتم إنشاء مجمعات صناعية لتلبية احتياجات المناطق، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير.

وأشار أحمد عبد الحكيم، المسؤول عن القطاع الميداني لمشروع حياة كريمة، إلى ان المصريين بالخارج يشاركون فى مبادرة حياة كريم عبر التبرع بالأموال.

مشروع حياة كريمة حياة كريمة الحكومة مؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص

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