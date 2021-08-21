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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روسيا تزف بشرى جديدة ضد متحور دلتا.. والصحة العالمية: التطعيم يقي من المضاعفات

اللقاح
اللقاح

تتسابق دول العالم الكبرى في الوصول الى لقاحات مضادة لمتحورات فيروس كورونا والتي جاء اخرها متحور دلتا الذي حذرت من منظمة الصحة العالمية مؤخرا. 

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبيرج، أن المؤسسة طورت نوعا من لقاح "سبوتنيك V" مخصص لسلالة "دلتا".


وحسب الوكالة، فقد لفت غينتسبيرج الى أنه من السابق لأوانه الحديث عن درجة فعالية هذا اللقاح، مضيفا "الجميع بدأ في تحضير لقاح على أساس تسلسل سلالة دلتا، ولا أحد بديهيا يستطيع أن يقول إنه سيكون الأفضل ضد هذه السلالة".


وفي هذا الاطار، أشار غينتسبيرغ إلى أن متحور "دلتا" من الفيروس التاجي يهيمن في كل مكان وترتبط به معدلات وفيات مرتفعة.


جدير بالذكر، يستخدم عقار "سبوتنك في" حتى الآن في أكثر من 70 دولة؛ حيث يتميز بأن جرعاته لا تحتاج إلى وسائل تبريد لحفظها، ما جعله من الخيارات المناسبة.

وفي سياق متصل، قالت سوميا سواميناتان، كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم يقي من المضاعفات الشديدة وحالات الموت الناجمة عن الإصابة بـ متحور دلتا من فيروس كورونا.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت سواميناتان في إفادة: " اللقاحات والإجراءات الاحترازية للصحة العامة تمنع زيادة عدد حالات المرض الشديدة وحالات الموت الناجمة عن متحور دلتا".

 

وأشارت ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "سلالة دلتا تنتشر حتى في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التطعيم، داخل الأوساط التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص المحصنين، وحيث لا يتم اتباع تدابير للحد من انتشار العدوى".

 

ولفتت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة  العالمية في الوقت نفسه إلى أن الصحة العالمية لا ترى حاليًا ضرورة في جرعات إضافية من لقاح فيروس “كورونا، مشددة على أن "تطبيقها يجب ألا يكون أولوية".

 

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، أن انتشار متحور دلتا يسبق الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي، مضيفا انه "في كل بلد، البؤر الساخنة والوفيات هي هناك حيث معدلات التطعيم المنخفضة وإجراءات الصحة العامة المحدودة".

 

وجرى اكتشاف متحور دلتا لأول مرة في الهند. ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة متحورات لـ فيروس كورونا على أنها خطيرة”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

دلتا منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا العالم

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