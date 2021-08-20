شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ووادي دجلة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإسماعيلي ووادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسماعيلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو دجلة من التخلص من كافة الهجمات والحفاظ علي شباكهم.

وأهدر أري بابل لاعب الإسماعيلي هدف تقدم الدراويش في الدقيقة 45 عقب الانفراد بالمرمى ليسدد كرة قوية ويتمكن محمد عب المنصف حارس دجلة من التصدي لها.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – باهر المحمدي – مصطفى الزناري – محمد بيومي

خط الوسط .. عماد حمدي – أحمد مصطفى- بابل – مدبولي – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شكرى نجيب

ويتواجد على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ،محمد هاشم ، محمد إيهاب ، محمد عبد السميع ، محمد الشامى ، محمد الضرف ، محمد نصر ، مروان شوقى ، محمد سليمان.

بينما خاض دجلة المباراة بتشكيل :-

حارس مرمى ..محمد عبد المنصف

الدفاع .. حسام عرفات -عمرو صالح – أحمد مجدى – يعقوبو

الوسط .. عبد العاطى – أحمد سعيد – محمد هلال

الهجوم .. أحمد شريف – أحمد رضا – صلاح أمين.