برلمانى سابق عن الإيجار القديم: المستأجر مجرّم وعليه تحمل خطأ دفع الخلو

أكد المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، أن “ الخلو ” الذي دفعه المستأجر سابقا مجرّم.

معقبا:" اللى أجر شقة زمان ودفع خلو أخطأ وعليه أن يتحمل خطأه".

جاء ذلك ردا من إسماعيل نصر الدين خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، على حديث المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة، الذى أكد قائلا:"المالك خد حقه كامل من الدولة عن طريق الدعم، وخد خلو رجل من المستأجر".

وتابع المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق،أن الدولة دعمت مواد البناء قديم لتشجيع الناس على الاستثمار في البناء، وليس لدعم مالك العقار لتخفيض القيمة الإيجارية على المستأجر.

وتحدث المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة، عن مشكلة الإيجار القديم، لحل التشابك بين المالك والمستأجر.

وقال شريف الجعار إن المادة 35 من الدستور تنص على أن “الملكية الخاصة مصونة”، معقبا:" الملكية ليست مطلقة بل مقيدة بدليل أنه يتم نزع الملكية للمنفعة العامة".

وتابع الجعار قائلا:" المالك عندما يتصرف فى ملكه بعقد،اذا فهو إنشاء قيد على ما يملكه، ومنح للمستأجر حق التصرف فيما يملكه قانونيا".

وأكد رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة قائلا:" اللى ليه الحق فى الموضوع دا وبصراحة هى الدولة، لأنها طبقا لقانون 77 فى مادتيه 69 و 70 الدولة دعمت المالك خلال إنشاء العقار ، بمواد البناء بأسعار أقل".

وأكد المحامي شريف الجعار رئيس رابطة المستأجرين عن الإيجارات القديمة،قائلا:"المالك خد حقه كامل من الدولة عن طريق الدعم، ورجع خد خلو رجل من المستأجر".

