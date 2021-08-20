المفتى: الرئيس حريص على إظهار الدين فى ثوبه الحضارى مع الحفاظ على الثوابت

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء لها خبر طويلة فى مجال الفتوى، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دار الإفتاء تتويج لما قدمته خلال تاريخها.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن قرار الرئيس باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري علي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "١٧-٢٠" من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ارتقى بدار الإفتاء المصرية ارتقاء كبيرا.

وقال مفتى الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وهو يحمل هم تجديد الخطاب الدينى وإظهار الدين الإسلامى فى ثوبه الحضاري عبر الحفاظ على الثوابت ومراعاة التغيرات.

أبو العينين يهنئ مفتي الجمهورية بعد قرار الرئيس السيسي بالتجديد له

وتقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة فضيلته لمدة عام، بعد بلوغه السن القانونية.

وقال أبو العينين إن الدكتور شوقي علام، علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث، في المجال الدعوي ونشر الرسالة الوسطية للإسلام، والقيَم السمحة التي تُرسخ للوسطية والتعايش والحث على التعاون من أجل حفظ صحيح الدين وتعظيم الانتماء للوطن.

وقال إن مواقف الدكتور شوقي علام، وآرائه السمحة وفتاواه المستنيرة المُستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أثرت الأمة الإسلامية جمعاء، والمجتمع المصري، بمزيد من الحقيقة البائنة والتنوير، وقطعت السبيل على كل من يحاول التشكيك في سماحة الدين أو يتعمد الغلو في تطبيق رسالته، وليّ عُنق النصوص الدينية لتحقيق مآرب دنيوية زائفة.

وأتمّ: جزا الله خيرًا، شيخنا الجليل، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأعانه الله على استكمال مسيرته وتبليغ رسالته، وحمل أمانته العُظمى وكلمته العُليا، ووفقه إلى ما يُحب ويرضى.