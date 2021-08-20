تكافؤ الفرص بـ التخطيط تكشف تفاصيل التدريب بالوحدة وأهم أهدافه|فيديو

قالت الدكتورة شيماء سراج مدير "تكافؤ الفرص" بوزارة التخطيط، إن الوحدة تقرر إنشاؤها منذ 6 أشهر ماضية، وجرى تحديد مهام الوحدة لتعكس مؤشرات العمل داخليا والمساواة بين الجنسين، ومنظومة التواصل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "فكرة برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص بلورة الستة الأشهر الماضية، وتم ترجمتها فى البرنامج المؤسسى لتعزيز تكافؤ الفرص، وبلورة تجربة وزارة التخطيط لمراكز التنمية، بحيث يكون لدينا آلية محددة ويمكن تطبيقها داخل وحدات الوزارة".

وتابعت: "البرنامج على مرحلتين، وهما يومان تدريبيان والمشروع ممول من البنك الأوروبي، وإجمالى عدد الحاضرين 50 شخصا يشرح لهم تكافؤ الفرص وصولا إلى التنمية المستدامة، والبرنامج يعمل على التشارك ما بين الجنسين".

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرارات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة، داخل بيئة العمل.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص شكرها وتقديرها الى الدكتورة هالة السعيد لإصدارها هذا القرار الذى يعد خطوة مهمة لدعم وتمكين المرأة داخل الوزارة، كما يأتى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها الرئيس السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، مشيدة بحرص الدكتورة هالة السعيد الدائم على توفير بيئة العمل المناسبة للمرأة والتى تتيح لها إظهار طاقاتها وقدراتها.



قررت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء وحدات تكافؤ فرص بين الرجل والمرأة في الجهات التابعة للوزارة وهي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي.