التعادل الإيجابي 1-1 يحسم مباراة انبي وطلائع الجيش

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي انبي وطلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

أحرز زياد كمال هدف تقدم انبي في الدقيقة 5 من الشوط الأول بينما أحرز مصطفي جمال هدف تعادل طلائع الجيش في الدقيقة 22 .

وبهذه النتيجة تواجد انبي في المركز السادس برصيد 43 نقطة بينما تواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

تشكيل الفريقين

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع .. على فوزى ، زياد بوغطاس ، إبراهيم القاضي ، مصطفى دويدار

خط الوسط ..أحمد يوسف ، طلاح ريكو ، جودي ، زياد كمال

الهجوم .. مصطفى شلبي ، جون إيبوكا

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد باسم

خط الدفاع .. محمد ناصف ، إسلام جمال ، خالد سطوحي ، زولا

خط الوسط .. فرانك ، عمرو السيسي ، أحمد سمير ، محمد جمال

الهجوم .. عمرو جمال ، ناصر منسى