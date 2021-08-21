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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا : العقوبات البريطانية ضد روسيا غير شرعية

صدى البلد

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها بريطانيا على روسيا على خ

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا بسبب قضية نافالني

لاتهامهما بأنشطة معادية.. روسيا تفرض عقوبات على شخصين بريطانيين

لفية قضية أليكسي نافالني "غير شرعية".

وقالت زاخاروفا في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" يوم الجمعة، إن روسيا كانت قد دعت بريطانيا وشركاءها مرارا لتقديم الأدلة المتعلقة بقضية نافالني، لكنهم ما زالوا يتجاهلون تلك الدعوات.

وتابعت قائلة إن "الخيال بشأن الأسلحة الكيميائية أمر تقليدي للخارجية البريطانية"، داعية "للعمل النزيه" في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

 

وأضافت: "أما بخصوص نظام العقوبات، فإن القيود أحادية الجانب غير شرعية، إذ أنها لم تحظ بموافقة مجلس الأمن الدولي".

وأكدت زاخاروفا أن على بريطانيا أن "تحاسب مسؤولي الأجهزة الأمريكية المعنية لعدم تنفيذهم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على إتلافها".

وجاء ذلك تعليقا على فرض بريطانيا عقوبات على 7 مواطنين روس يقال إنهم موظفون في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، على خلفية قضية التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني العام الماضي.

 

روسيا بريطانيا زاخاروفا أليكسي نافالني

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