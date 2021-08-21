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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الجيش السوري أسقط 22 صاروخا في الغارة الإسرائيلية

صدى البلد

أعلن الجيش الروسي أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 22 صاروخا أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية خلال غارة جوية على أهداف في سوريا.

وقال الأدميرال فاديم كوليت، رئيس مركز المصالحة العسكري الروسي في سوريا إن ست مقاتلات إسرائيلية استهدفت منشآت في محافظتي دمشق وحمص من المجال الجوي اللبناني في وقت متأخر من الخميس.

وأضاف ان الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باستخدام منظومة دفاع جوي روسية من طرازي بانتسير - إس، وبوك- ام 2.

ولم يصدر تعليق على الفور من إسرائيل، التي نادرا ما تعلق على عملياتها العسكرية في سوريا.

جاء بيان كوليت في أعقاب تقرير لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أورد أن وحدات الدفاع الجوي السوري ردت على غارة جوية إسرائيلية استهدفت ريف دمشق ومحافظة حمص. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اضرار.

الجيش الروسى إسرائيلية سوريا دمشق السورية

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