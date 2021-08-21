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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي، لمواجهة بيرنلي، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة بيرنلي، تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:

 

حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع: أرنولد  - فان دايك - ماتيب -  تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون- كيتا - إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو - ماني - جوتا.

ويخوض ليفربول بمشاركة محمد صلاح هذا اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة بينما خسر بيرنلي في الجولة ذاتها أمام برايتون بهدفين لهدف.


وإذا ما تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من إحراز هدفين في شباك بيرنلي، بمباراة اليوم سوف يصل إلى الهدف رقم 100 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح شارك في 159 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بينهم 13 مباراة مع تشيلسي و 146 مباراة مع ليفربول وسجل خلالها 98 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح إذا سجل هدفين في شباك بيرنلي، سيصل إلى 100 هدف في مسابقة البريميرليج، ليكون أول لاعب مصري يدخل نادي المائة في الدوري الإنجليزي وثاني لاعب إفريقي بعد الإيفواري ديدييه دروجبا.

يصبح محمد صلاح حال تسجيله هدفين اللاعب رقم 30 الذي يُسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتساوى مع ماتيو لو تيسيي أسطورة ساوثهامبتون الذي سجل 100 هدف في 270 مباراة.

ليفربول بيرنلي الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ضد بيرنلي

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