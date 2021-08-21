بسبب بند أداء الخدمة العسكرية|طلب إحاطة بشأن لائحة الاتحاد المصري للفروسية

تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، بشأن ما تضمنه لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري للفروسية من مخالفات تتعلق بشرط الترشح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد والموضحة بالمادة 33.

وأضاف «عمار»، أن البند الرابع يتضمن الشرط الخاص بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مع إستكماله بنص مخالف يقضي بإعفاء المرشح الذي يتجاوز السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية والإكتفاء بتقديم إقرار يحرره من يتوافر فيه ذلك الشرط ولم يتم تحديد السن القانونية للتجنيد أو ذكره مما يوحي أن الهدف من صياغة المادة مكافأة من يتهرب من التجنيد وإستثناؤه من شروط جوهرية للترشح ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين في الترشح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة المصرية الباسلة قد حددت السن المطالبة بتقديم مستند التجنيد حتي مواليد 18 مارس 1941، مشددًا علي ضرورة أن تتضمن اللائحة الأساسية للاتحادات والأندية علي بند أداء الخدمة العسكرية بالنسبة للمرشحين علي مقاعد مجالس الإدارة.