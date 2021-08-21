بلاش السلوك دا بالذات|استشاري نفسي تفجر مفاجأة عن سبب الخيانة الزوجية

قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن الانتقاد أكثر شيء يؤذي المرأة.

معقبة: "اوعى تنتقد المرأة، الكلام السلبي مش هيأثر بشكل إيجابي في المرأة، صحيح أن المرأة تتغير بعد الزواج بسبب تغير المهام، فالمرأة بعد الزواج تتحول إلى امرأة عاملة وزوجة وأم، وهذا عبء وخطأ في نفس الوقت".

وأضافت "الفقي"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الرجل يتزوج المرأة من أجل شكلها في الكثير من الأحيان، لأن شكل المرأة جزء من شخصيتها، مشددة على ضرورة أن يدعم الزوج زوجته في خفض وزنها، لأن الانتقاد سيأتي بنتائج عكسية.

وأشارت استشاري الصحة النفسية، إلى أن نسبة الخيانة الزوجية في ارتفاع، بسبب أن المرأة غير مهتمة بنفسها وزوجها، وفي هذا الوقت يرى الرجل المرأة في المجتمع في الخارج على أكمل وجه، معقبة: “المرأة لازم ما تنساش نفسها في الزحمة؛ خاصة لو دخلت صديقة مقربة بين الزوجين وهنا تحدث الكارثة”.

