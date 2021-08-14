تكسير الأوامر.. تعرفى على أهم علامات دخول ابنك مرحلة المراهقة

قالت رحاب الفقى ، استشارى الصحة النفسية ، إن مرحلة المراهقة تبدأ من سن 9 سنوات : 21 سنة و تنقسم بدورها أولها يختص ب التغيرات الفسيولوجية أما النوع الثانى فهى السلوكية لافتة إلى انه فى حالة تفهم الآباء لطبيعة هذه المرحلة فانها ستمر خلال 6 أشهر : عام فقط .



وأضافت " الفقى " ، خلال استضافتها ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن هناك علامات لمرحلة المراهقة وعلى رأسها أن يكره المراهق ويعادى كل من ينتقده بالاضافة للاستمتاع والتلذذ ب تكسير الأوامر وعدم سماعها .



وأشارت إلى أن المراهق تظهر عنده سلوكيات تشير بدورها لاثبات وجوده ولابد أن يتقبل الآباء هذا الأمر ويتجاهلوا أى سلوك سلبى يظهر عند الأبناء ، لافتة إلى أن الأم تكون أقرب شخص للفتاة ولابد من الحفاظ على هذه الرابطة حتى وان لم تعجبها بعض تصرفات ابنتها خلال هذه المرحلة .

وتابعت أن هرم ماسلو فى علم النفس يبدأ ب الاحتياجات الفسيولوجية ومنها المأكل والملبس ولابد من توفيره للمراهق للخروج من مرحلة المراهقة بشكل آمن ، ثم خانة الشعور ب الأمان وتوفيره للأبناء .

يذكر أن المراهقون يشعرون في هذه المرحلة أنهم بالغون بالفعل، ولكن في واقع الأمر، هم لا يزالون أطفالًا بالتزامن مع التغيرات الهرمونية والكثير من الأمور التي تحدث في أجسامهم، يكون من الصعب عليهم التعامل مع كثير من المواقف على النحو المناسب.

في هذه المرحلة، يمر المراهقون بمرحلة حرجة للغاية من حياتهم، فهم بحاجة إلى آبائهم ومعلميهم لرعايتهم والاهتمام بهم ومنحهم الشعور بالانتماء، لكنهم لن يطلبوا ذلك أبدًا.

و إذا شعر المراهقون أن آباءهم ومعلميهم لا يساندونهم، وينتقدونهم باستمرار، ويعاقبونهم دائمًا، ويصدرون أحكامًا على كل خطوة من خطواتهم دون وجود حوار حقيقي بينهم، فسوف يشعرون بعدم الانتماء وهم داخل منازلهم ومدارسهم.

ومع حدوث ذلك، يمكن أن يفقد المراهقون القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، ويسعون نحو الحصول على الدعم والمؤازرة من أشخاص آخرين قد لا يكونون الأفضل بالنسبة لهم ..