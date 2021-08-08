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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هو فيه تربية دلوقتي..عثمان محمد على: ربيت أولادي على الحب والحنية

صدى البلد

كشف الفنان عثمان محمد على، عن طريقة تربيته وتعامله مع أبنائه، مضيفا أن طريقة التعامل مثل أي أسرة مصرية تحب أبنائها وتربيهم تربية خاصة بجانب المدارس.

وقال عثمان محمد على خلال لقائه مع الفنانة سلوى عثمان في برنامج «ست الكل» المذاع على قناة «صدى البلد 2» : «ربيت أولادي على الحنية والحب »، مؤكدا أنهم كانوا أسرة سعيدة ولكن لها خصوصيات.

وعن التربية الحديثة قال عثمان محمد على: «هو فيه تربية دلوقتي زي بتاعة زمان ، اعتقد أنه أصبح صعب، ولابد من توفير التربية والبيئة الصالة لخروج جيل سوي».

وأشار عثمان محمد على، إلى أن الدراما هي القدوة لكل البيوت المصرية فإذا صلحت الدراما صلحت كل أمور الحياة، موضحا أن تطوير الخطاب الديني لا ياتي بأثره إلا بعد تطوير الدراما وإصلاحها.

وتابع عثمان محمد على : «أصبحنا نشاهد في الدراما بلطجة كثيرة ومشاهد تحتوي على عنف وهذا لا يصح ، لافتا إلى أن الدراما قدوة وأثارها كبير عند الشباب غير التكاليف الدينية من خلال الخطاب الديني، مناشدا أن يكوةن هناك رقابة شديدة على الدراما خلال الفترة القادمة.
 

عثمان محمد على سلوي عثمان التربية الحديثة ست الكل صدى البلد

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