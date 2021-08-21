الكويت.. 200 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت اليوم عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408078 حالة.

ووفقا لصحيفة الأنباء تم تسجيل 2 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2403 حالات.

وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 598 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 400746 حالة.

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت، سحب الجنسية من 54 مواطنا، وذلك استناداً إلى المواد 9 و 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.