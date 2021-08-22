طريقة علاج حمو النيل.. للصغار والكبار

حمو النيل هو حدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، عندما يحدث انسداد للغدد العرقية في الجلد ولا يمكن للعرق الناتج أن يصل إلى سطح الجلد ليتبخر، هذا يسبب التهاب يؤدي إلى طفح جلدي وقد يبحث الكثير عن طريقة علاج حمو النيل.

تشمل الأعراض الشائعة للطفح الحراري ظهور نتوءات حمراء على الجلد وشعور بالحكة أو الوخز بالجلد (المعروف أيضًا باسم الحرارة الشائكة ).



والطفح الجلدي يظهر، في شكل إحمرار مع بثور صغيرة، ويرجع ذلك إلى التهاب غالبًا ما يحدث في تجاعيد الجلد أو مناطق الملابس الضيقة حيث لا يمكن للهواء أن ينتشر.



عادة ما يتلاشى الطفح الجلدي الحراري عندما يُترك الجلد ليبرد.

طريقة علاج حمو النيل

افضل طريقة علاج حمو النيل هو العلاج الطبي ضروري فقط في حالة إصابة المنطقة بالعدوى، يمكن منع الطفح الجلدي الحراري عن طريق تجنب الظروف الساخنة والرطبة وارتداء الملابس المناسبة واستخدام تكييف الهواء أو المراوح للسماح للهواء بالدوران.

كما أن أكثر طريقة لعلاج حمو النيل، من خلال الكريمات والبخاخات التي تُصرف دون وصفة طبية

غالبًا ما يزول الطفح الحراري من تلقاء نفسه عندما يبرد الجلد.

إذا استمر الإحساس بالوخز، فقد يكون غسول الكالامين مفيدًا يوصي بعض الأطباء أيضًا باستخدام كريمات أو بخاخات الهيدروكورتيزون المتاحة دون وصفة طبية.



طريقة علاج حمو النيل عند الاطفال

الطفح الحراري، المعروف أيضًا باسم حمو النيل، هو طفح جلدي مؤلم يظهر غالبًا في الطقس الرطب أو الحار يحدث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة للجميع من الأطفال إلى البالغين، وعادة ما ينتج عن احتباس العرق تحت الجلد.

يمكن أن تظهر على أي جزء من الجسم بما في ذلك الوجه، ويتطور الطفح الجلدي عندما تصبح قناة العرق مسدودة يحدث هذا عادةً في الأيام الحارة والرطبة عندما يظل العرق ملامسًا للجلد لفترات طويلة من الزمن.



يتمتع الأطفال بدرجات حرارة أساسية لجسمهم أكثر دفئًا من البالغين ، كما أن الأطفال أقل قدرة على تنظيم درجة حرارة أجسامهم. هذا يعني أنه إذا رأيت طفح جلدي على طفلك ، فمن المحتمل أن يكون طفح جلدي حراري حتى لو لم يشعر بالحرارة بشكل خاص عند اللمس.

طريقة علاج حمو النيل عند الأطفال

تبريد الجلد بالماء.. إذا كان الطفح الجلدي في منطقة صغيرة مثل الوجه، يمكنك وضع منشفة باردة على المنطقة المصابة لتهدئة الجلد. إذا انتهى الطفح الجلدي ، جرب حمامًا باردًا بدون صابون.



غسول الكالامين.. آمن للأطفال ولكن عند استخدامه على الوجه تجنب الفم والعينين، يمكن أن يساعد في تهدئة الحكة المصاحبة للطفح الحراري.



اللانولين اللامائي.. غالبًا ما يوجد اللانولين اللامائي في كريمات الحلمة ، ويمكن أن يمنع قنوات العرق من الانسداد. إذا كنت أنت أو طفلك حساسين للصوف ، فلا تستخدم اللانولين لأنه مصدره صوف الأغنام، إذا كنت تستخدم اللانولين لأول مرة ، فحاول إجراء اختبار البقعة على ساعدهم قبل وضعه على الوجه.



اصنع عجينة من دقيق الشوفان، يمكن أن يساعد دقيق الشوفان في تهدئة الحكةمصدر موثوقوالتهاب. إذا قمت بعمل عجينة الشوفان لوجه طفلك ، فتأكد من أن درجة حرارة الغرفة أو باردة ، وليست دافئة أو ساخنة مما قد يؤدي إلى زيادة تهيج الجلد.



تجنب المنتجات الزيتية، يمكن أن تؤدي المنتجات التي تحتوي على الزيت، وخاصة الزيوت المعدنية أو البترولية.



طريقة علاج حمو النيل للكبار

طريقة علاج حمو النيل للكبار، لاتختلف عن علاج الصغار يمكنك ان تتبع التوصيات المذكورة أعلاه لعلاج الطفح الحراري عند الأطفال مناسبة أيضًا للبالغين بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للبالغين الذين يعانون من الطفح الحراري تجربة ما يلي:

ارتدِ قبعة ماصة للعرق ،سيؤدي ذلك إلى سحب الرطوبة والعرق بعيدًا عن الجسم.

خذ حمامًا باردًا. يؤدي الاستحمام بالماء البارد أو البارد إلى إزالة العرق من الوجه مع تبريد الجلد.

كما يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي لا تسمح لبشرتك بالتنفس، تساعد الأقمشة الماصة للرطوبة في منع تراكم العرق على الجلد.

لا تستخدمي المستحضرات أو الكريمات السميكة التي يمكن أن تسد مسامك.

حاول ألا تصبح محموما ، خاصة في الأشهر الأكثر دفئا. ابحث عن مكيف للهواء.

استخدم صابونًا لا يجفف بشرتك ولا يحتوي على روائح أو أصباغ.

الطفح الجلدي الحراري هو إزعاج بسيط سيحل نفسه في غضون أيام بالنسبة لمعظم الناس، تحدث مع طبيبك إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك شيء أكثر خطورة أو إذا كنت تعاني من طفح حراري يتكرر بشكل متكرر.