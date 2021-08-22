أخبار التعليم | لا صحة لـ تقليل درجات مقدمي تظلمات الثانوية العامة .. 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق الجامعات 2021 حتى الآن

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحداثها.

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. التعليم تنفي تقليل درجات الطلاب المتظلمين

رصد موقع صدى البلد تساؤلات كثيرة من طلاب الثانوية العامة 2021 بشأنها ، حيث تساءل معظم الطلاب عن مدى صحة التحذيرات المتداولة على السوشيال ميديا والتي تزعم "ان تظلمات الثانوية العامة 2021 قد تتسبب في تقليل درجات الطلاب المتظلمين، وهو الأمر الذي قد يضر بمستقبلهم فيما يخص الدراسة الجامعية.





التعليم: تلقينا 215 ألف تظلم حتى الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 التي تم استقبالها حتى الآن ٢١٥ ألف تظلم في مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية، وذلك منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الآن.



خط ساخن جديد لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة.



آداب القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الايزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مؤكدا أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

التعليم العالي: تنسيق خريجي الثانوية العامة بالجامعات الخاصة وفقًا للمجموع فقط

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير جميع الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة.



قرار بعدم قبول أي طالب بالمدينة الجامعية دون حصوله على لقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اتخاذه قراراً يتضمن بجعل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرطاً أساسياً لقبول السكن بالمدينة الجامعية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها والتى تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية من الطلبة والطالبات.



محافظ الفيوم يقرر خفض درجات القبول بالتعليم الثانوى إلى 222 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام ببعض المدارس التى لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق، والنزول إلى 222 درجة كحد أدنى للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام.



الجامعة الأمريكية تقدم 15 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تقديم 15 منحة دراسية شاغرة كاملة وجزئية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين في 2021.

11 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

شوشة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية في سيناء بنسبة نجاح 100 %

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 100 ٪ .

مفتي الجمهورية: العلم هو ركيزة بناء الإنسان .. وهو ما دعت إليه الأديان السماوية

استقبلت اليوم جامعة القاهرة فعاليات الندوة الثقافية المنعقدة بمعسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة النسخة الرابعة، ضمن سلسلة ندوات "تطوير العقل المصري" بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري"، يتحدث فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

رئيس جامعة القاهرة : نعمل على تعليم الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.