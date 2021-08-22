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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفتي الجمهورية: العلم هو ركيزة بناء الإنسان .. وهو ما دعت إليه الأديان السماوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت اليوم جامعة القاهرة فعاليات الندوة الثقافية المنعقدة بمعسكر إعداد قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة النسخة الرابعة، ضمن سلسلة ندوات "تطوير العقل المصري" بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري"، يتحدث فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

واستهلت الندوة بافتتاحية ذكرت أن التجديد مسألة ثقافية هامة، حيث إن جامعة القاهرة ازدهرت في هذا الشأن، فقد قام تقدمت الجامعة بهذا المشروع الثقافي.

 

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وتم ذكر أنه ولأول مرة في ظل تجديد الخطاب الديني، قام الطلاب بتأليف كتب عن التجديد منذ 100 عاما، كما اذرهرت الجامعة في مشروع الخطاب الديني وذلك بتأليف 25 كتابا حول هذا الصدد الثقافي.

ووجه فضلية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كلمة لطلاب جامعة القاهرة قائلا ان العلم هو ركيزة بناء الانسان و هذا ما تسعي جامعة القاهرة لتحقيقه.

مشيرا الي ان العلم ايضا هو ما دعت اليه الاديان السماوية.

واضاف الدكتور شوقي علام، انه يجب علينا دائما البحث عن الحقيقة و عدم الانسياق وراء الشائعات و الكلام المرسل و هذا ما نادا به الاسلام.

وقال مفتي الجمهورية ان الاسلام قد اتي للتحذير من الانسياق وراء الشائعات و الدعوة للتفكر و البحث في الامور .

وجدير بالذكر يضم معسكر قادة المستقبل  4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، كما يتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، وفتح حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بما يعزز لديهم لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم مع الضيوف الذين تستضيفهم الجامعة.
 

جامعة القاهرة فعاليات الندوة الثقافية جامعة القاهرة النسخة الرابعة تطوير العقل المصري وزارة الأوقاف

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