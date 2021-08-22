تنسيق الجامعات 2021 .. تفاصيل هامة عن التقديم في كليات جامعة عين شمس

تنسيق الكليات 2021، أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ دكتور خالد قدري عميد الكلية، عن شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية في تنسيق الجامعات 2021.

يأتي ذلك ذلك تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتشمل شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بـ كلية التجارة جامعة عين شمس ما يلي:

أن يكون الطلاب المتقدمون للقبول حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بجميع أنواعها خلال نفس عام التقديم، ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين على هذه الشهادة من أعوام سابقة.

أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس (نظامي).

حصول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها على ٨٠% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية إذا كانت لغة أولى، أما إذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيشترط أن يحصل الطالب على ٩٠% على الأقل.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية بجميع أنواعها، فيشترط الحصول على تقدير B على الأقل أو ما يعادلها.

لا يجوز قبول طلبات الالتحاق بالشعبة بعد إعلان نتيجة القبول.

لا يجوز قبول أي تحويلات للشعبة في جميع السنوات.

على جانب آخر، أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، بقيادة الدكتور خالد قدري عميد الكلية، شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية في تنسيق الكليات 2021، بالشراكة مع جامعة بواتييه الفرنسية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور خالد قدري أنه سيتم استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة البكالوريا الفرنسية وغيرها للعام 2020 /2021، الراغبين في الالتحاق بالقسم للعام الجامعي 2021 /2022 بدءا من اليوم، الأحد ٢٢ أغسطس، وحتى الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 11 صباحا حتى 3 بعد الظهر.

وأشار عميد تجارة إلى أن شروط التقدم لبرنامج الدراسة باللغة الفرنسية في تنسيق الكليات 2021، تتمثل فيما يلي:

1- أن يكون الطالب مقبولا في كلية التجارة جامعة عين شمس- نظامي.

2- أن يكون الطالب حاصلا على دبلوم اجادة اللغة الفرنسية DELF-B2، ويُعفى من هذا الشرط الطلبة الحاصلون على البكالوريا الفرنسية والبكالوريا الدولية باللغة الفرنسية.

● يُقبل ملف الطالب ويُعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.



ثانياً: اختبارات الالتحاق بالبرنامج:

1- اختبار اللغة الفرنسية لجميع المتقدمين والذي ينظمه المعهد الفرنسي بالكلية ويُعقد يومي:

الاثنين 23 أغسطس الجاري من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

أو الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

● لا يجوز للمتقدم حضور هذا الاختبار إلا مرة واحدة.

2- اختبار الرياضيات الذي ينظمه القسم ويُعقد بعد اختبار اللغة الفرنسية.

3- مقابلة شخصية مع لجنة من ممثلي كلية التجارة جامعة عين شمس وممثلي معهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه بفرنسا يتم تحديد موعدها بعد انتهاء جميع الاختبارات السابقة.

لمعرفة تفاصيل التقديم زوروا الصفحة الرسمية للقسم على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك

‏DGCI- Page Officielle

كما أعلنت كلية العلوم جامعة عين شمس عن فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية")، على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر ابتداءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس حتى الخميس 23 سبتمبر 2021.

وأشارت كلية إلى أنه يمكن للطلاب معرفة جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملفات المرفقة مع الإعلان.

http://science.asu.edu.eg/news.php?action=show&nid=88877#.YRlFfWmxU0E

إقبال ضعيف على معامل تنسيق الكليات 2021 بـ جامعة عين شمس

على جانب آخر، شهدت معامل تنسيق الكليات 2021 بـ جامعة عين شمس إقبالا ضعيفا من جانب الطلاب الناجحين بالثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى من التنسيق، ويرجع سبب الإقبال الضعيف نتيجة بدء استلام الطلاب استمارات النجاح اليوم السبت، من المدارس الثانوية العامة، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على معامل التنسيق في اليوم الأول.

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه مع انطلاق أعمال تنسيق الكليات 2021، تلاحظ أنه يوجد إقبال متوسط من قبل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، ويرجع ذلك لاستخدام جميع الأسر المصرية للإنترنت والتعامل معه بشكل سليم.



وأضاف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكلية كثفت جهدها لاستقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى في تنسيق الكليات2021 من جاهزية المعامل بالإنترنت ووضع خطة صارمة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

ولفت عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن كلية زراعة جامعة عين شمس تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز القاعات بمكيفات هوائية.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الخدمة التي تقدم لطلاب الثانوية العامة مجانا مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات.

وقال وائل السيد مسئول مكتب التنسيق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية أخذت جميع الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي سلامة الطلاب من الزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة.

وأضاف مسئول التنسيق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكلية توفر لكل طالب متخصص يساعده في اختيار الرغبات ولتجنب أي مشكلات تقنية.



وكشف مسئول التنسيق عن أغرب المواقف في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وهي أن طالب حصل على ٩٦٪؜ وسجل رغبات أولى كلية تجارة وآخر حصل على ٩٥٪ ؜وسجل رغبات أولى كلية تربية.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا يوميا، اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأكد المتحدث الرسمى، أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت ٢١ أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء ٢٥ أغسطس.