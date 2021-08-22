تظلمات الثانوية العامة 2021.. التعليم: تلقينا 215 ألف تظلم حتى الآن

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، مازالت وزارة التربية والتعليم مستمرة في تلقي طلباتها لليوم الثاني على التوالي .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2021 التي تم استقبالها حتى الآن ٢١٥ ألف تظلم في مليون و٩٤ ألف ورقة امتحانية، وذلك منذ الساعة الثالثة عصر الأمس وحتى الآن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من ضمن هذا العدد المذكور من تظلمات الثانوية العامة 2021 ، ١١٨ ألف طالب ناجح ، و ٦٧ الف طالب دور ثاني، و ٣٠ ألف طالب راسب.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص خط ساخن لـها ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة الخاصة برابط تظلمات الثانوية العامة 2021 و ضوابطها و مواعيدها وآليتها :

سيتم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانًا.

يستمر قبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لمدة أسبوع

سيتم إرسال نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 هو : https://tazalom.emis.gov.eg

فحص الأوراق في تظلمات الثانوية العامة 2021 يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب

سيعاد تصحيح ورقة الطالب في تظلمات الثانوية العامة يدويًا إذا تطلب الأمر.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة سيكون موضحًا فيها : سلامة الورقة ونسبتها للطالب والدرجات الحاصل عليها

سيتسلم الطالب المتظلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

يجب على الطالب عدم ســداد أية رســـوم لـ تظلمات الثانوية العامة 2021 لان التظلـــــم مجانــــي ).

لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها .

مدة التظلـــم إسبـــوع يبــدأ من السبــــت 21-08-2021 م وحتي الخميـــس 26-08-2021 .

على الطالب تحديـــد ( المــــادة أو المــــــواد ) المتظـــلم منهـــا.

لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــــل بعد إنتــــــهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

على الطالب متابعــة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

وزير التعليم يرد على مطالب الراسبين في الثانوية العامة

وعلى جانب آخر .. رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المطالبين بالسماح لطلاب الثانوية العامة الراسبين في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وجعل امتحانات الدور الثاني بالدرجة كاملة.

قال وزير التعليم : تنص المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:

المادة ٢٨

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

واوضح وزير التعليم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خاضعة في أعمالها لهذا القانون ، وقال : نحن لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة اكثر من ٥٠٪؜ او دور ثاني للراسبين في اكثر من مادتين حسب نص القانون.

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف ، مشيرا إلى أنه سيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.