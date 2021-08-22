السعودية .. فتيات ينافسن الشباب في ممارسة الفروسية في جدة.. شاهد

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا يستعرض انتشار إسطبلات ومرابط الخيول لتدريب النساء السعوديات في محافظة ‎جدة ، حيث تحرص فئة كبيرة منهن على مزاولة رياضة الفروسية.

وبحسب تقرير القناة السعودية أوضحت عدد من المتدربات أن رياضة الفروسية لها فوائد جسدية ونفسية كبيرة ، مشيرين إلى أنها تعلم الإصرار والتصميم على الوصول إلى الأهداف بالإضافة أنها تعلم القوة والشجاعة.

وتستضيف المملكة العربية كأس السعودية للفروسية وهو سباق الخيول الرئيسي في السعودية وتصل قيمة جائزته إلى 20 مليون دولار، ويقام على مضمار الملك عبد العزيز للفروسية، كما يتقدم فيه جوائز إضافية في خمس سباقات تصل قيمتها إلى 6.8 مليون دولار.

وتسعى السعودية، وفق استراتيجيتها الجديدة للتحديث والتنمية إلى تقليل اعتماد اقتصادها على النفط والبحث عن مصادر دخل جديدة في قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه.

وقد أقيمت في السعودية في الفترة الأخيرة فعاليات رياضية مختلفة ضمت استضافة سباق الأبطال العالمي للسيارات في الرياض وبطولة الجولات الأوروبية لمحترفي رياضة الغولف، فضلا عن مباراة بطولة العالم للملاكمة في وزن الولتر (أثقل من الوزن الخفيف وأخف من الوزن المتوسط) التي فاز فيها الملاكم البريطاني أمير خان.

وفي 2017، شهدت المملكة العربية السعودية أول مسابقة فروسية نسائية في تاريخها، حيث أقيمت في المضمار الواقع في جامعة الأميرة نورة في الرياض.

وشهدت المسابقة آنذاك حضورًا كبيرا من قبل جمهور كبير، إضافة إلى مشاركة واسعة من قبل النساء السعوديات اللوات ييعشقن الفروسية.