عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. فتيات ينافسن الشباب في ممارسة الفروسية في جدة.. شاهد

أرشيفية
أرشيفية

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا يستعرض انتشار إسطبلات ومرابط الخيول لتدريب النساء السعوديات في محافظة ‎جدة ، حيث تحرص فئة كبيرة منهن على مزاولة رياضة الفروسية.

 

وبحسب تقرير القناة السعودية أوضحت عدد من المتدربات أن رياضة الفروسية لها فوائد جسدية ونفسية كبيرة ، مشيرين إلى أنها تعلم الإصرار والتصميم على الوصول إلى الأهداف بالإضافة أنها تعلم القوة والشجاعة.

وتستضيف المملكة العربية كأس السعودية للفروسية وهو سباق الخيول الرئيسي في السعودية وتصل قيمة جائزته إلى 20 مليون دولار، ويقام على مضمار الملك عبد العزيز للفروسية، كما يتقدم فيه جوائز إضافية في خمس سباقات تصل قيمتها إلى 6.8 مليون دولار.

السعودية تعتمد لقاح موديرنا لفئة جديدة

وتسعى السعودية، وفق استراتيجيتها الجديدة للتحديث والتنمية إلى تقليل اعتماد اقتصادها على النفط والبحث عن مصادر دخل جديدة في قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه.

 

وقد أقيمت في السعودية في الفترة الأخيرة فعاليات رياضية مختلفة ضمت استضافة سباق الأبطال العالمي للسيارات في الرياض وبطولة الجولات الأوروبية لمحترفي رياضة الغولف، فضلا عن مباراة بطولة العالم للملاكمة في وزن الولتر (أثقل من الوزن الخفيف وأخف من الوزن المتوسط) التي فاز فيها الملاكم البريطاني أمير خان.

 

وفي 2017، شهدت المملكة العربية السعودية أول مسابقة فروسية نسائية في تاريخها، حيث أقيمت في المضمار الواقع في جامعة الأميرة نورة في الرياض.

 

وشهدت المسابقة آنذاك حضورًا كبيرا من قبل جمهور كبير، إضافة إلى مشاركة واسعة من قبل النساء السعوديات اللوات ييعشقن الفروسية.

السعودية الفروسية جدة الرياض المملكة العربية السعودية رياضة الفروسية

موضوعات متعلقة

السعودية تعتمد لقاح موديرنا لفئة جديدة

السعودية.. ضبط 5 مخالفَين لنظام البيئة بعد صيد "ظبى الريم"

ترشيحاتنا

بـ300 ألف يورو.. ناد مصري يقدم عرضا جديدا لضم نجم الصفاقسي

الرئيس التونسى يشكر السعودية.. ويؤكد: البلاد لن تعود للوراء

أشلاء آدمية.. العثور على "رجلين مبتورتين" في مقلب قمامة بإمبابة

قادم من دولة شقيقة.. هذا هو الإرهابي المخطط لاغتيال قيس سعيد

أرسنال ضد تشيلسي .. لوكاكو يضرب شباك الجانرز بعد مرور 15 دقيقة

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الراحل ماهر لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إثارتها للجدل.. سمية الخشاب تجرى تعديلا على صورتها

بنك ناصر يحذر عملاءه من الإدلاء ببيانات حساباتهم الشخصية

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

الصحة: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا مقار عملهم

قبل مواجهة ليفانتي.. نجاة لاعبي ريال مدريد من الموت المحقق |تفاصيل

خاص | تعرف علي موعد انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقطف مانجتك بايدك.. مبادرة لترويج السياحة الخضراء بالإسماعيلية.. فيديو

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

أغلقت التعليقات.. مها أحمد تثير أزمة بـ فيديو جديد وخناقة بعد حفل محمد رمضان "فيديو"

فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

فيديوجراف|العام المقبل .. مصر تستعد لإطلاق 4 أقمار صناعية بدون تدخل خارجي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ