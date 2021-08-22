السعودية تعتمد لقاح موديرنا لفئة جديدة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم "الأحد"، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا لتشمل الفئات العمرية من 12-17 سنة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن القرار جاء بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في السعودية من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أن قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا جاء استنادًا إلى البيانات التي قدمتها الشركة، والتي بينت أن لقاح موديرنا استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، والتي تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

ونوهت الهيئة إلى أنه تبين من خلال مراجعتها بشكل مستفيض أنَّ الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامه في هذه الفئة العمرية.

يذكر أن لقاح موديرنا تم تسجيله في المملكة بتاريخ 9 يوليو 2021 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة أو أكبر، وتأتي الموافقة الجديدة للقاح على شموله فئة اليافعين من عمر 12 سنة.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في تقديم جرعات لقاح كورونا بـ33.7 مليون جرعة.