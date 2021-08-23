عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 23 - 8- 2021

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 أغسطس2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس، مصرف ابوظبى الاسلامى، الاستثمار العربى) 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،المصرى لتنمية الصادرات) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،المصرى الخليجى، المشرق ، ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى )نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه.


وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

الدولار اليوم الأثنين جنيه الجنيه المصري بنوك

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 15.63جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم 22-8-2021

ترشيحاتنا

جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 211 مليونا و816 ألفا و904 حالات

زكي عبد الفتاح : الأهلي أهدى الدوري للزمالك '' على طبق من ذهب ''

مصر على أبواب الموجة الرابعة.. 10 تصريحات لـ مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي

حدث ليلا | مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا.. وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني.. معز مسعود يقاضى طارق الشناوي.. والأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي

إعراب السيسي عن تطلع مصر لزيادة التبادل التجاري مع صربيا يتصدر عناوين الصحف

بمشاركة قوات أمريكية وألمانية.. اشتباكات مسلحة داخل مطار كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-8-2021

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

وزير التعليم ينشر نموذجا من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

خيانة على فراش الزوجية.. حكاية ربة منزل تخلصت من زوجها بمعاونة العشيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

فيديو

فيديوجراف.. من هي علياء بسيوني زوجة أحمد سعد؟

للكبار فقط .. تلميحات مسيئة بين أحمد سعد وسمية الخشاب

الصبارة الراقصة .. وجه كوميدي وأثر مرعب على الأطفال

لون البشرة وأم الطرشة .. قصص وحكايات التنمر في حياة المشاهير

المزيد

ساحة رأي

أحمد سالم يكتب: «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ