لمدة 5 ساعات.. توقف المنظومة التموينية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه سيتم توقف السيستم الخاص بالمنظومة التموينية "المخابز والمطاحن البقالين التموينين" بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الاربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.



من جانبه أكد أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عمليات الصيانة لسيستم المنظومة التموينية “الخبز والسلع التموينية” تتم بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء في الخبز او السلع التموينية.



وذكر أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن عمليات الصرف للمواطنين بالمنظومة التموينية لن تتأثر.

تابع أحمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية :أن الميعاد الذي تم اختياره في فترة تغلق فيها المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

















