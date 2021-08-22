3 أهداف خلال 10دقائق..الإثارة تتواصل في مباراة مجنونة بين ريال مدريد وليفانتي

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي لتصبح النتيجة 3-3، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وتمكن جاريث بيل من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، بعدما حول تمريرة رائع من كريم بنزيما، بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك أيتور حارس ليفانتي.

ودخل نادي ليفانتي في أجواء الشوط الثاني من المباراة سريعاً، ووسط عدم تفاهم بين مدافعي ريال مدريد، استطاع روجر مارتي مهاجم ليفانتي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

وتمكن نادي ليفانتي من إحراز الهدف الثاني عن طريق خوسيه كامبانيا في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وسجل فينيسوس جونيرو التعادل لصالح ريال مدريد لكن أصحاب الأرض تمكنوا من إحراز روبير بير بثلاث دقائق.

وسجل جونيور المتألق التعادل من تمريرة سحرية من بنزيما ليسددها البرازيلي بلمسة رائعة في الشباك.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات كل من: لوكا مودريتش ومارسيلو وداني سيبايوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي وماريانو دياز.

