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برلمان

اتصالات الشيوخ : جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية تخدم بيئة التحول الرقمي

حسانين توفيق عضو
حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن جامعة مصر المعلوماتية EUI بالعاصمة الإدارية  تعد تأكيدا على اهتمام الدولة بهذا النوع من التعليم المتقدم والذى يمثل استثمارا للمستقبل بشكل مختلف ومتماشي مع بيئة التحول الرقمي في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية EUI برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب العديد من الكفاءات من خارج وداخل مصر يؤكد أيضا أننا أمام  طفرة علمية منتظرة في  إثراء مجتمع المعلومات.

ورأي عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ أن قيام جامعة مصر المعلوماتية بالشراكة ما بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات خطوة تنسيقية هامة، من أجل أن تتحقق الأهداف على أرض الواقع، من منظور عملي غير مقتصر على الإطار النظري فقط، مشيرا إلى أهمية التنسيق بشأن منح الجامعة للطلاب الجدد بجانب خلق صورة ذهنية مختلفة بالشارع المصري تعمق ثقافة المواطن بها.

موعد بدء الدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية EUI


يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية EUI قد تم انشاؤها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وتضم أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. 

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات فى أكتوبر المقبل، كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع فى مِنَح التفوق المقدمة للطلاب الجدد والتى تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة.

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية

ويضم تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية كلا من  المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والأستاذ الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم، والأستاذ الدكتور معتز خورشيد ممثلا عن الحكومة (يختاره السيد الوزير المختص بالتعليم العالى)، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته)، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة (بصفته)، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوى الخبرة)، و السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، والأستاذ الدكتور عمرو عدلى  نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات سابقًا، وأستاذ الهندسة الكهربية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة ريم بهجت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذة الدكتورة هدى المراغى أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، والأستاذ الدكتور سعيد مجاهد أستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم فى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، و كريم عوض المدير التنفيذى لشركة أى أف جى هيرميس، والأستاذ الدكتور خالد إسماعيل  مؤسس ومدير شركة "كى اى انجل" بمصر، والدكتور محمد حمادى الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة سكاى بأوروبا.

 

جامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية التعليم المتقدم التحول الرقمي المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق جامعة مصر للمعلوماتية EUI

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