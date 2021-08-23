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أصل الحكاية

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

متحور دلتا
متحور دلتا

بات الحديث عن الموجة الرابعة في مصر قريباً جداً بعد الإعلان عن ظهور حالة مصابة بـ متحور دلتا ، فبعد فترة من الاستقرار النسبي في أعداد مصابي فيروس كورونا التاجي، عادت الأعداد تتزايد بشكل مستمر وملحوظ خلال الأيام الماضية وتحديداً من شهر يوليو الماضي وحتى أواخر أغسطس الجاري، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع نسبة الإصابات في بياناتها اليومية، لكن اليوم جاء الإعلان رسمياً عن بدء الموجة الرابعة من كورونا في مصر . 

الموجة الرابعة من كورونا اجتاحت العالم منذ أشهر، خاصة بعد ظهور متحور دلتا بلس الذي صنفه الخبراء بأنه سلالة من كورونا سريعة التفشي وهي الأكثر انتشاراً على مستوى العالم ، وحتى فترة قريبة لم يكن متحور دلتا بلس موجوداً في مصر، لكن تم رصد حالة مصابة به في منتصف يوليو الماضي . 

وزيرة الصحة تعلن بدء الموجة الرابعة 

وللحديث حول تفاصيل ما وصلت إليه مصر بخصوص الموجة الرابعة ولقاحات كورونا، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤتمر صحفي اليوم الأثنين ، حيث أعلنت بشكل رسمي وجود متحور دلتا بلس في مصر.

وكشفت  هالة زايد  تفاصيل أول حالة أصيبت بـ متحور دلتا بمصر، حيث أوضحت أن متحور دلتا أصبح الآن موجودا فى جميع دول العالم، مشيرة إلى أن أول حالة تم رصدها فى مصر كانت فى منتصف شهر يوليو الماضي، وكانت لـ سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، وأن حالتها كانت بسيطة ولم تنقل للمستشفي.

وأضافت وزيرة الصحة،  أن جميع الحالات التى تم اكتشافها إنها مصابة بمتحور دلتا فى مصر لم تستدع دخول المستشفي، مشيرة إلى أن متحور دلتا مشكلته هو سرعة الانتشار، وليس صعوبة الحالة، ولذلك شددت على ضرورة الحصول على لقاح كورونا . 

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 تفاصيل الموجة الرابعة

من ناحية أخرى، حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا وأن هناك تزايدا في الإصابات في الفترة الحالية ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى يتم تجنب الإصابات ويجب الحد من التجمعات.

وأضاف مستشار الرئيس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد" :"سيكون هناك تطعيم إلزامي ضد كورونا لطلاب الجامعات والمدارس".

وتابع:"هناك تزايد في عدد الحالات المصابة بكورونا حاليا ومعظمها بسيط ومتوسط، وإحنا داخلين في الموجة الرابعة، وهناك عائلات كاملة مصابة، مشيرًا إلى إلى أن من تم تلقوا لقاحات كورونا في مصر حتى الآن يصل إلى 6 ملايين مواطن حتى الآن.

وقال مستشار الرئيس:"تعاقدنا علي 25 مليون جرعة من جونسون آند جونسون تتسلهم مصر خلال الأربعة أشهر القادمة، ونستهدف تطعيم 40 مليون مواطن وهم يشكلون عددا كبيرا من المجتمع المصري".

أوضح مستشار الرئيس:" نحن في إنتظار تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلي أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،:" العالم كان يعاني من أزمة في توريد اللقاحات خلال الفترة الماضية".

أعراض متحور دلتا بلس

الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق والشعور بالقشعريرة، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، هي الآن الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بعدوى السلالة المتحور دلتا الجديد.

وجرى اكتشاف متحور دلتا لأول مرة في الهند. ويتميز هذا المتحور بفترة حضانة أقصر وزيادة الحمل على جسم الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت أربعة متحورات لـ فيروس كورونا على أنها خطيرة”، وهي سلالات ألفا (البريطانية) وبيتا (الجنوب إفريقية) وغاما (البرازيلية) ودلتا (الهندية).

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