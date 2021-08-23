سيدة ترشق المواطنين بالبيض من شرفة منزلها .. لهذا السبب

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، لسيدة استرالية تقوم بإلقاء البيض على المواطنين في الشارع بعد قيامهم بالمظاهرات لمناهضة قرار الحكومة بالإغلاق .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة قامت بتصوير مقطع فيديو أقل من 30 ثانية على تطبيق تيك توك، و هي تمسك بيض لتستعد لإلقائه على المتظاعهرين في الشارع .



و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن السيدة كانت تقوم في الفيديو بالصراخ من خلال شرفتها لمحاولة تفريق المتظاهرين حتى لا يتفشى فيروس كورونا بينهم.



و أعلنت وسائل إعلامية محلية في أستراليا عن قرار الحكومة في استمرارها لحالة الإغلاق في مدينة ملبورن، و التي دفعت المواطنين للخروج في الشوارع لإظهار رغبتهم في إنهاء الإغلاق .



جدير بالذكر أن استراليا مازالت تفرض حالة الإغلاق على مواطنيها و تمنع أي تجمعات، و كانت تتوسل السيدة في الفيديو للمواطنين أن يعودوا إلى منازلهم ليرتدو الأقنعة و يمنعوا التجمعات للوقاية من فيروس كورونا .

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917711/Frustrated-woman-throws-eggs-anti-lockdown-protestors-Melbourne-balcony.html

