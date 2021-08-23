عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة ترشق المواطنين بالبيض من شرفة منزلها .. لهذا السبب

سيدة ترشق المواطنين
سيدة ترشق المواطنين بالبيض من شرفة منزلها

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، لسيدة استرالية تقوم بإلقاء البيض على المواطنين في الشارع بعد قيامهم بالمظاهرات لمناهضة قرار الحكومة بالإغلاق . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة قامت بتصوير مقطع فيديو أقل من 30 ثانية على تطبيق تيك توك، و هي  تمسك بيض لتستعد لإلقائه على المتظاعهرين في الشارع . 

 

txt

هل لقاحات كورونا تؤثر على الإنجاب؟.. الصحة العالمية تجيب

txt

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة للقاح فايزر ضد كورونا


و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن السيدة كانت تقوم في الفيديو بالصراخ من خلال شرفتها لمحاولة تفريق المتظاهرين حتى لا يتفشى فيروس كورونا بينهم. 


و أعلنت وسائل إعلامية محلية في أستراليا عن قرار الحكومة في استمرارها لحالة الإغلاق في مدينة ملبورن، و التي دفعت المواطنين للخروج في الشوارع لإظهار رغبتهم في إنهاء الإغلاق . 


جدير بالذكر أن استراليا مازالت تفرض حالة الإغلاق على مواطنيها و تمنع أي تجمعات، و كانت تتوسل السيدة في الفيديو للمواطنين أن يعودوا إلى منازلهم ليرتدو الأقنعة و يمنعوا التجمعات للوقاية من فيروس كورونا . 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917711/Frustrated-woman-throws-eggs-anti-lockdown-protestors-Melbourne-balcony.html
 

مقطع فيديو تيك توك سيدة البيض مواطنين حكومة لإغلاق

ترشيحاتنا

مسار الإنسانية المشترك.. 11 رسالة لـ الطيب وفرنسيس بـ13 لغة

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر الجديد بمصر

الأعلى للجامعات: 229 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات

تصريح مفاجئ.. روسيا: هناك دفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج

بعد توجيه الرئيس.. أشهر مناجم الذهب في مصر وحجم انتاجها

تحرك برلماني عاجل بعد ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وباء كورونا يعصف بـ بريطانيا.. وعقار جديد لعلاج الفيروس

آمال الأهلي تتبخر.. لوائح الفيفا تنقذ الزمالك من ضياع لقب الدوري

السبب غريب والتصرف أحمق.. القصة الكاملة لواقعة رفض تغسيل فتاة

بالأسماء.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن الراحلين عن الأهلي فى الصيف

دخل العزل.. إصابة طارق العريان بفيروس كورونا.. خاص

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

تطور جديد في حالة نضال الشافعي الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

هل ينتظر العراق مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي؟.. مخاوف من تكرار سيناريو طالبان في بغداد بعد 20 عامًا من الغزو.. وهكذا جاء كلام المحللين

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

فيديو

من الرفض إلى القبول.. سميرة عبدالعزيز توافق على العمل مع محمد رمضان .. فيديو

الموجة الرابعة والتطعيم الإلزامي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس عن كورونا

فيديوجراف.. حالته حرجة .. نضال الشافعي يتعرض لأزمة صحية شديدة

معز مسعود يقاضي طارق الشناوي بسبب حلا شيحة ..ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

اﻟﻤﺰﻳﺪ