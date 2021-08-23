الغضبان يتابع سير العمل بمصانع جنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية سير العمل والإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة المصانع، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام وخطوط الإنتاج داخل المصانع، والتقى المحافظ بعدد من العاملين وحرص على سؤالهم عن مستوى تقديم الخدمات بالمصنع وتوفير سبل الراحة للعاملين.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمصانع، التي تعتبر من المصانع الواعدة بجنوب بورسعيد، وتوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

يقع أحد هذه المصانع على مساحة حوالى ٦٠٠٠ متر، ويشمل ١٣٢ عامل ويقوم على صناعة الملابس الجاهزة، بينما يقع مصنع آخر على مساحة ١٨٠٠٠، ويشمل على ٢٢٠ عاملا، بطاقة انتاجية ١٠ مليون متر سنويا ، ويقومان بالتصدير إلى دول تركيا وإسبانيا وبولندا .

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