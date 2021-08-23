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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات2021.. معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1339 طالبا اليوم

تنسيق
تنسيق

أعلن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والذين تم استقبالهم في اليوم الثالث للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

 


وأوضح  مكتب التنسيق بجامعة عين شمس أن معامل كلية هندسة استقبلت 195 طالبا وطالبة (8 معادلة /187عامة)، وكلية الآداب 835 طالبا وطالبة (378 معادلة /457 عامة)، وكلية البنات 109 طلاب (7 معادلة /102 عامة)، وكلية الزراعة 50 طالبا (0 معادلة/ 50 عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات 150 طالبا (30 معادلة /  120 عامة) ليصبح العدد الإجمالي 1339 طالبا وطالبة فى اليوم الثالث. 


وحرصت الجامعة تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.

 

التعليم العالي: لن يسمح للطلاب بالدخول لمعامل التنسيق في هذه الحالة

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني، اعتبارًا من السبت الماضي.

وأكد "عبد الغفار"، أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت ٢١ أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء ٢٥ أغسطس.

 

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

التنسيق مكتب التنسيق جامعة عين شمس المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١ ٢٠٢٢ اخبار التعليم

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