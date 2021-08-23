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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك لحسم لقب الدوي أمام الإنتاج

الزمال
الزمال

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق  اليوم الاثنين.

وشهدت الجلسة حديث مطول مع اللاعبين طالبهم بحسم  مباراة الغد في وقت مبكر، و حرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين لحسم المباراة والتتويج ببطولة الدوري.

ويختتم الفريق استعداداته على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي  لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم 33 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، و يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.
 

الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الزمالك الانتاج الحربى الدوري المصري الممتاز استاد الدفاع الجوى

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