مئات الوفيات يوميا.. تركيا تعاني ارتفاع إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 18857 إصابة و232 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بـ فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18857، مقابل 18622 أمس الأحد، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 6.234 مليون حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 232 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بـ فيروس كورونا، مقابل 206 أمس الأحد، ليبلغ عدد ضحايا الوباء في تركيا نقطة 54765 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 15833 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.724 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.