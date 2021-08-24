أحداثه والعة.. منى زكي تكشف لصاحبة السعادة تفاصيل لعبة نيوتن ..فيديو

قالت الفنانة مني زكي ، لم اقدم أعمالا فنية منذ 4 سنوات وعندما عدت إلى الساحة الفنية قمت بعمل مسلسل " لعبة نيوتن " وأفضل العمل مع منتجين لهم رؤية وشخصية ووجهة نظر، مؤكدة أن كتابة مسلسل " لعبة نيوتن " كانت أحداثه والعة.

وأضافت منى زكي خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه "دي ام سي "، كان لدي رغبة في العمل مع الممثل تايسون لأنني لم اعمل معه سابقة وفراج قمت بعمل فيلم معه قبل مسلسل " لعبة نيوتن " مشيرة الي انها كانت سعيدة من اختيارات مخرج مسلسل لعبة نيوتن للممثلين وهو المخرج تامر محسن .

وأوضحت منى زكي ، أن مسلسل "لعبة نيوتن " كنت اهتم فيه بظهور بشخصية مفصلة لأبعد الحدود ، لافتة الي ان شخصيتي في لعبة نيوتن كانت بريئة وتريد اثبات ذكائها وقوتها .

احتل النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي محرك البحث على جوجل وذلك بعد أن نشروا صورة لهم من كواليس فيلمه الجديد" العنكبوت".

ويعد الثنائي أحمد السقا ومنى زكي من أكثر الثنائيات المتفاهمين في السينما حيث عملوا مع بعضهما البعض في اكثر من عمل .

وفي كل ظهور لهم يحدث تفاعل كبيراعلى مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان السقا قد التقط صورة مع منى زكي أثناء تصويره أحد مسلسلاته حيث أثارت الصورة جدلا واسعا .

وخرج السقا ورد عبر برنامج "الليله دي " حيث قال " كنت بصور مسلسل قدام بيت منى ذكي ؛ ونزلت تشوفني وشربت معانا شاي وقهوة في الكرفان هي وزوجها أحمد حلمي ".

وعن سبب حذف الصورة قال : " السيستم وقع والصورة اتمسحت من كثرة التفاعل عليها ؛ ولكن الصورة موجودة على حسابي الخاص وعلى حساب مني وكان في اكثر من تليفون بيصورنا ".