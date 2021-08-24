حملة تموينية مكبرة على المخابز والمحلات بمدينة الأقصر

قامت مديرية التموين بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم بحملة تموينية تفتيشية بناحية بندر الاقصر للرقابة على المخابز البلدية والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وعدم وجود سجلات ومحضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.





وتم ضبط 164 قطعة ( بسكويت - شيكولاتة - كيك ) و 144 كيس مشروب تيليو فتلة و 13 علبة بلح بالسمسم زنة العلبة 400 جرام جميع ما سبق ذكره من سلع منتهية الصلاحية وتحرير 2 محضر عدم أعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة.