محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الاثنين نتيجة امتحان الدور الثاني للعام ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى( الشهادة الإعدادية) .



أوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر انه تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني ٣٩٥١ طالب منتظم حضر منهم ٣٨٣٧ و ١١٤غائب وبلغ عدد الناجحين ٣٥٤٠طالب و ٤١١راسب بنسبة نجاح ٨٩.٦٠٪ .



كما تقدم لأداء امتحانات الدور الثاني ١٧١ طالب منازل حضر منهم ١٥٥ و ١٦ غائب وبلغ عدد الطلاب الناجحين ١٣٨ و ٣٣ راسب بنسبة نجاح ٨٠.٧٠٪.



كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الدور الثانى عام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( مهنى) بنسبة نجاح بلغت ٧١.٨ ٪ .



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ان عدد الطلاب المقيدين لاداء امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي مهنى بلغ ٣٥٤ طالب منتظم ومنازل نجح منهم ٢٥٤ طالب و١٠٠ راسب.



واعتمد أيضاً نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

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