عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع مشروعات "حياة كريمة" بأرمنت

صدى البلد

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية موسعة بمركز أرمنت لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت. 

بدأت جولة المحافظ بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية السلام، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمجمع الجاري انشائه  ضمن خطة انشاء 4 مجمعات بقري الرياينة والمحاميد والرزيقات  لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية . 

الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد العذراء مريم بجنوب الأقصر

انطلاق التنسيق الإلكتروني بمعامل جامعة الأقصر


واستكمل جولته  بتفقد  الاعمال الانشائية لمدرسة ترعة سواحل ارمنت بالرياينة  للتعليم الاساسي وموقع إنشاء معهد أزهري بقرية الرياينة، كما تفقد موقع إقامة لوحة توزيع الكهرباء بقرية الرياينة، وتابع اعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية الرياينة .
وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على سرعة تنفيذ المشروعات وفقا للمقايسات والمواصفات الفنية والجداول الزمنية الموضوعة، كما شدد على رفع كفاءة الشوارع والاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة كل من،  اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الاحمر ، والعميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

IMG-20210822-WA0010
IMG-20210822-WA0010
IMG-20210822-WA0009
IMG-20210822-WA0009
IMG-20210822-WA0007
IMG-20210822-WA0007
IMG-20210822-WA0011
IMG-20210822-WA0011
IMG-20210822-WA0008
IMG-20210822-WA0008
IMG-20210822-WA0005
IMG-20210822-WA0005
IMG-20210822-WA0004
IMG-20210822-WA0004
IMG-20210822-WA0002
IMG-20210822-WA0002
IMG-20210822-WA0001
IMG-20210822-WA0001
IMG-20210822-WA0003
IMG-20210822-WA0003
الأقصر محافظة الاقصر حياة كريمة محافظ الأقصر المشروعات مشروعات جنوب الاقصر المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

ترشيحاتنا

الأهلي يبدأ الإعداد للموسم المقبل عبر بوابة الجونة.. ورسائل نارية من سيد عبدالحفيظ

وزارة الهجرة تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

بينهم امرأة.. فوربس تنشر قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم

الدوري الإنجليزي| آرسنال يتحدى تشيلسي.. وتوتنهام بقيادة سانتو في ضيافة فريقه السابق

المرض يقتله بالبطيء.. طفل يحتاج لزراعة كلى بـ 700 ألف جنيه.. فيديو

انفوجراف| الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عام 2021-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يفجر مفاجأة بشأن انضمام عبدالله السعيد لـ الزمالك

المناعة الطبيعية أم لقاح فيروس كورونا؟.. بيان هام من الصحة العالمية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

أنفها زجاجية .. قصة دلافين الجونة التي سبحت مع المصيفين

لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟.. ماركا تجيب

19368 .. خط ساخن جديد لـ تظلمات الثانوية العامة 2021

حسن حظ مصر والسودان.. الملء الثاني لسد النهضة كأن لم يكن.. تفاصيل

التعليم العالي تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ تنسيق الثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

يسبب السرطان .. تعرف علي أضرار حرق النفايات

فيديوجراف.. الزوجة الرابعة .. عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

يباع في المتاجر.. "تسلا بوت" أول روبوت يشبه الإنسان العام القادم

فيديوجراف.. الجمهور جاب حقها.. هنا الزاهد تتعرض للتنمر

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: التحكيم يحرم الأهلى من بطولة الدورى

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

المستشار أسـامة الصعيدي

الذهب من ذهبية فريال

د. محمد مبروك

خبز التميس والوضع التعيس!

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

اﻟﻤﺰﻳﺪ