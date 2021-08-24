برلماني يطالب بتفعيل قانون إعلانات المنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، خطوة مهمة في طريق مواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية والتي انتشرت مؤخرا بصورة مزعجة وتؤثر على الصحة العامة لجميع المصريين.

وطالب النائب في تصريحات صحفية له اليوم، بعدم اقتصار تفعيل القانون علي وسائل الإعلام فقط، مثلما ظهر في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مخاطبة وسائل الإعلام بحظر نشر أى إعلانات لمنتجات طبية وخدمات صحية بدون ترخيص، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون أيضا علي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمتلئ صفحاتها بإعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية بدون ترخيص.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي خطورتها في الترويج لبعض المنتجات الطبية أكبر من وسائل الإعلام، لاسيما في نشر وتداول المنتجات غير المرخصة، نظرا لكثرة عدد متابعيها عبر الهواتف المحمولة في أيدي المواطنين، مشددا على أهمية فرض الرقابة عليها وحظر نشر تلك الإعلانات الضارة بصحة المواطنين.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية، يهدف في الأساس إلى وضع حد لفوضى الإعلانات عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية غير المرخصة والمضللة، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر خلال اجتماعه أمس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.