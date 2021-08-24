محافظ دمياط: تعاون مع الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لحماية الأطفال من العنف

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،أنه تم وضع خطة محددة بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية و بالشراكة مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لتطبيق المنظومة التى تستهدف الدولة تحقيقها لحماية الأطفال و حمايتهم من أى أشكال العنف والإساءة وكذا نشر التوعية بين الأهالى والأطفال بالاسلوب الوقائى من أى مشكلة وتوفير الرعاية اللازمة والمشاركة فى تنظيم الفعاليات بالأماكن العامة خاصة بالمدينة الصديقة للنساء التى نفذتها المحافظة خصيصًا لرعاية ودعم السيدات وأطفالهن.

كانت قد استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة و الامومة والوفد المرافق لها.

رحبت "المحافظ" بالتعاون مع المجلس لتفعيل دور اللجنة العامة واللجان الفرعية على مستوى المحافظة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، مؤكدة أن دمياط تُعد من أقل المحافظات فى معدلات العنف ضد الأطفال لارتفاع الوعى لدى الأهالى، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم اللازم للرائدات الريفيات نظرًا لما يقدمونه من جهد لنشر التوعية بكافة الموضوعات بين السيدات بالقرى والعمل نحو تحقيق التكامل بين دورهم و دور الرائدات الصحيات لخدمة أهالى المحافظة.

ومن جانبها، أكدت الأمين العام للطفولة و الأمومة ان المجلس لديه استراتيجية محددة يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لحماية الطفل و اعلاء حقوقه فى كافة ربوع مصر، مؤكدة أنه تم تخصيص مقرات للمجلس بمديريات الصحة بعدد ١٥ محافظة من بينهم دمياط، كما أشارت إلى أنه سيتم البدء فى برامج التوعية بتنظيم الأسرة بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقد تبادلت محافظ دمياط والدكتورة سحر السنباطى الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهما المبذولة لدعم هذا الملف.