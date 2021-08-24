وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تتفقدان مكتبة مصر العامة والمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، وذلك في اليوم الثاني من زيارتها لمحافظة دمياط.



وتفقدت المحافظ ووزيرة الثقافة أروقة المكتبة من قاعات للإطلاع و الحاسب الآلي والإنترنت للتعرف على الأنشطة التى يقدمها هذ الصرح خاصة للأطفال لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.



وأشادت عبد الدايم بهذه المنارة الجديدة التي انضمت إلى مكتبات مصر العامة، مؤكدة أن المكتبة تتمتع بمقومات فريدة وتضم نخبة مختارة من الكتب كما تقدم أنشطة ومهارات متميزة.



فيما ذكرت محافظ دمياط أن المكتبة كانت من إحدى المشروعات المتعثرة بالمحافظة حيث ظلت عبارة عن هيكل خرساني لعدة سنوات، ليتم استكمال العمل بها عام 2019 وافتتاحها هذا العام، لتصبح صرحًا ثقافيًا جديدًا يقدم المواد الثقافية والأنشطة المختلفة لأبناء المدينة، مؤكدة تزايد الإقبال على المكتبة خاصة مع كونها الكيان الوحيد بعزبة البرج الذي يقدم خدمات ثقافية على أعلى مستوى.



وتفقدت وزيرة الثقافة والمحافظ مشروع المدينة الصديقة للنساء الذى انتهت المحافظة من تنفيذه يونيو الماضي بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، حيث يضم وحدات متعددة تستخدم كمقرات لتدريب السيدات و معرض لمنتجاتهن إلى جانب حديقة و منطقتين للقراءة و العاب الأطفال، وذكرت أن المشروع يُعد الأول من نوعه بالمحافظة والثانى على مستوى الجمهورية بهدف تمكين المرأة على المستوى الاقتصادى من خلال تدريبها على الحرف المختلفة لتنمية مهاراتها وكذا تعليم السيدات آليات إدارة المشروعات من خلال حساب مدخلات و مخرجات المنتج، والتدريب على عمل دراسات الجدوى من هذه المشروعات وبالتالي جعلهن رائدات أعمال، منوهة إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالفعل تحت مظلة هذا البرنامج العالمي من خلال "مبادرة ست الدار"، حيث تم تنمية مهارات السيدات على عدد من المهن، حيث خرجت مشروعاتهن إلى النور تزامنًا مع افتتاح المدينة.



وأضافت "الدكتورة منال عوض" إلى أن وجود المدينة بمحيط المكتبة حقق التكامل لهذا المشروع باتاحة الخدمات الثقافية للسيدات وأطفالهن.



و أشادت وزيرة الثقافة بما حققته محافظة دمياط تحت قيادة الدكتورة منال عوض لدعم ملفا تمكين المرأة والثقافة بدمياط، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.