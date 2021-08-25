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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

كان المحاميان ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، طلبا خلال الجلسات السابقة انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

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صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة  المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة محاكمة سعاد الخولي سعاد الخولي كسب غير مشروع

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