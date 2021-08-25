السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي عبر قناة «صدى البلد» بضرورة زيادة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين، موجها كلامه إلى المفكرين والمثقفين وصناع الأفلام من المنتجين والمخرجين.

وأوضح الرئيس السيسي في حديثه: «أنا أتصور أن القضية الأهم هى الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين»، معقبا: «كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف أنه المفروض نصيغ فهمنا للمعتقد، وعلينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نحن فيه، عندك استعداد تمشى بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة، كلام كبير أوي».

وأكمل: «أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء هام، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة ومسار الناس، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل».

دعم ضخم من الدولة

وقال الرئيس السيسي، إن «الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعي المصري»، موضحا أن «القضايا كثيرة فهناك قضية الفهم أي فهم التحدي، وتحدى إسقاط الدول وليس الأنظمة».

وعن كلامه بشأن الخطاب الروحي، أضاف السيسي فى حديثه للكاتب عبد الرحيم كمال «كلامك عن تجديد الخطاب الروحي بدلا من فكرة الخطاب الديني ويبقى فيه حاجة تتكلم عن التاريخ، ودمجه بفكرة معينة شيء مهم، وأنا داعمك في العمل على مستوى الدولة داخل مصر، الناس إللي بتشتغل في أي مهنة بتكون بتستهدف ربح وده أمر طبيعي، لكن أحيانا لما يكون فيه قضية أنت بتستهدف أن قضيتك دي تطرحها على الناس، قد يتوارى فكرة الربح شوية».

تفعيل دور الإعلام

وفي هذا الصدد، قالت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، المذيعة بالإذاعة المصرية، إن كلمة الرئيس السيسي بشأن الإرتقاء بوعي المواطن وتفعيل أدوار الإعلام والفن والثقافة، جاءت في توقيتها المناسب، لأن الكثير من الناس يرغبون في أن يتجه الرئيس لتلك المجالات وكلامه أعطى الجميع الأمل.

خطة شاملة

وأوضحت أنه يظهر من حديث الرئيس أنه يرغب في أن يصبح الوضع أفضل بشكل عام من منطق تأكيده دائما على بناء الإنسان واهتمامه ببناء المواطن في مواضع كثيرة على مستوى الحياة الاجتماعية وإشارته لذلك طول الوقت ببناء إنسان بشكل كامل، مؤكدة أن تلك الكلمات تؤكد أن الرئيس يحضر لخطة لبناء الإنسان ثقافيا وفنيا وتعليما، لزيادة والارتقاء بالوعي، وهذه الخطة الشاملة سيكون الإعلام أحد أفرعها الرئيسية.

واختتمت قائلة: "إنه يمكن الإصلاح في الإعلام بالتوازي مع استغلاله كأداة للإصلاح في جوانب الثقافة والرئيس السيسي مدرك لذلك حتى يصبح الإعلام قادرا على قيادة الحملات التوعوية التى تساعد على بناء الفرد".