صحة الدقهلية تعلن تنسيق مدارس التمريض على مستوى المحافظة

أعلنت صحة الدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، عن تنسيق القبول للطالبات الجدد من حملة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2021، للالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور سعد مكى أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة وفقا للأعداد وسعة الفصل الدراسى بكل مدرسة.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الحد الأدنى لمجموع القبول للمدارس الثانوية للتمريض على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة كالآتي:️ شربين 277.5، ️بلقاس 276.5، ️أبو داوود 276، وبنى عبيد 276، ️ومنية النصر 275.5، و️الجمالية 275، ومحلة دمنة والبرامون 275، والمنزلة 275، ودكرنس 275.

كما شمل التنسيق أجا 274، ️والسنبلاوين وغزالة 274، ️ وطلخا 273.5، ️والمطرية 271.5،️ ونبروه 271، و️جمصة 271، و️ميت سلسيل 271، و️ميت محسن ودماص 271.