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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع الأربعاء الأسبوعي يستضيف شباب ملتقى لوجوس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة قداسة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى.


وحدث قداسته الشباب عن "إنسان الله" وكيف يعيش الشاب كإنسان الله ويمجد اسمه.

 

واستمع قداسة البابا عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع قداسته.

 

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

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البابا تواضروس الثاني شباب ملتقى لوجوس الأول المقر البابوى الكنيسة الوطن إيبارشيات القطر المصري الشباب

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