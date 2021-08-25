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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عشان يبقى فيه رياضة|تعليق ناري من محمد شردي على فوز الزمالك بالدوري

فوز الزمالك بالدوري
فوز الزمالك بالدوري

علق الإعلامي محمد شردي على فوز الزمالك بالدوري قائلاً: "أنا مش مصدق نفسي ياولاد"، مضيفاً : "من حقي أكون فرحان ومبتسم لأننا اخدنا الدوري ولا عزاء للأهلاوية، واحنا بنحب الأهلي".

 

وأضاف محمد شردي خلال برنامجه "الحياة اليوم" الذي يقدمه على فضائية "الحياة"، متعجباً من ردود أفعال جمهور النادي الأهلي، قائلاً: "هي الكحكة في ايد اليتيم عجبة .. ايه عندنا منه كتير ده.. وايه احنا اللي سيبهالكوا مرة من نفسكوا ديه!".

 

وتابع الإعلامي قائلاً: "عشان يبقى في رياضة، لازم يبقى فيه مكسب وخسارة، ويبقى فيه منافسة، حتى لا نفقد حلاوة المنافسة في كرة القدم".

وأردف محمد شردي قائلاً: "آخر مرة الزمالك أخد فيها الدوري أنا كان عندي شعر.. يعني أنا مش فاكر كنا بنكسب ازاي وبنلعب ازاي أصلاً" .

وانهى الإعلامي كلامه قائلاً: "ألف مبروك لـ الزمالك، وألف مبروك على عودة الروح الرياضية للدوري المصري".

محمد شردي فوز الزمالك الدوري المصري أخبار النادي الأهلي الدوري المصري نادي الزمالك

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